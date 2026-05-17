Деньги получат не все: Минтруд в два раза увеличил требования для детских пособий

В текущем году в России существенно трансформируется система государственной финансовой поддержки семей. Правовой эксперт Иван Курбаков подробно рассказал о внедрении новой крупной ежегодной выплаты, максимальный размер которой может составить 189 тысяч рублей, а также об изменении лимитов и условий для получения уже привычных детских пособий, пишет РИА Новости.

Введение новой семейной налоговой выплаты

Ключевым новшеством года становится специальная ежегодная выплата, предназначенная для официально трудоустроенных родителей, воспитывающих от 2 детей. Юрист объяснил, что претендовать на финансовую поддержку можно при одновременном выполнении 3 обязательных условий. Во-первых, оба родителя должны иметь подтвержденное официальное место работы. Во-вторых, средний доход на каждого члена семьи не должен превышать порог в 1,5 регионального прожиточного минимума. В-третьих, у заявителей должна полностью отсутствовать задолженность по уплате алиментов. Прием официальных заявлений на получение средств за прошедший 2025 год стартует с 1 июня.

Повышение максимального порога декретных выплат

Положительные изменения затронули и работающих граждан, находящихся в отпуске по уходу за младенцами. Предельный объем ежемесячного пособия, выплачиваемого родителю до достижения ребенком возраста полутора лет, значительно увеличился. По словам эксперта, в рамках плановой индексации и изменения расчетной базы максимальная планка данной выплаты теперь установлена на уровне 83 тысяч рублей.

Серьезное ужесточение условий для получения единого пособия

Одновременно с введением новых мер поддержки государство ужесточает правила отбора получателей для ряда действующих программ. Речь идет о едином пособии, назначаемом на детей до 17 лет, а также о выплатах для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Специалист подчеркнул, что требования к минимальному доходу трудоспособных членов семьи выросли ровно в 2 раза. Если в предыдущие периоды для одобрения выплаты годовой заработок должен был составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда, то теперь этот ценз поднят до 8 МРОТ за 12 месяцев.

Сохранение базовых программ государственной поддержки

Несмотря на масштабную реформу и корректировку условий, базовый комплекс мер социальной помощи продолжает функционировать в прежнем режиме. Иван Курбаков резюмировал, что за гражданами сохраняется безусловное право на получение единовременной материальной помощи непосредственно при рождении ребенка. Кроме того, семьи по-прежнему могут ежемесячно оформлять дополнительные выплаты из средств материнского капитала до момента, пока ребенку не исполнится 3 года.