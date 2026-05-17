«Подушка с телефоном». Глобальное снижение рождаемости связали с распространением айфонов

«Анализ данных, начиная от статистики численности населения и заканчивая поисковыми запросами в Google, показывает, что хотя на снижение рождаемости влияют многие факторы, последнее резкое падение, по-видимому, связано с использованием нами технологий... Уровень рождаемости сократился быстрее всего и в первую очередь в районах, где раньше всего появилась высокоскоростная мобильная связь», — сообщает издание.

По мнению авторов статьи, ключевые переломные моменты в демографической динамике различных государств совпали по времени с этапами массового насыщения локальных рынков мобильными устройствами.

Профессор экономики Университета Нотр-Дам Мелисса Керни в беседе с журналистами отметила: «вполне вероятно, что современная цифровая медиа-среда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений».

В материале также приводятся выдержки из прежних социологических исследований, согласно которым у пар, проводящих значительное время в социальных сетях, чаще фиксируются случаи половой дисфункции.

Ранее глава Минздрава США Кеннеди заявил о двукратном падении фертильности мужчин.