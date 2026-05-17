Рак кишечника настигает в 30 лет: новые данные из Швейцарии

Швейцарские исследователи выявили устойчивое увеличение числа случаев рака ободочной и прямой кишки среди пациентов моложе 50 лет. Специалисты изучили почти 100 тыс. эпизодов болезни за 40 лет. Оказалось, что диагноз все чаще ставят людям около 30 лет, причем нередко на поздних стадиях. Результаты опубликовал журнал European Journal of Cancer (EJC) .

Колоректальный рак занимает третье место по частоте среди всех онкозаболеваний в мире и второе — по смертности. Согласно статистике, в 2022 году зафиксировали свыше 1,9 млн новых случаев и порядка 900 тыс. летальных исходов. В Швейцарии ежегодно выявляют около 4,5 тыс. заболевших. Скрининг помог сократить число больных старше 50 лет, но у молодых взрослых динамика обратная.

Проанализировав 96 410 случаев с 1980 по 2021 год, ученые установили: опухоли до 50 лет составили 6,1% от общего числа. Частота в этой группе росла примерно на 0,5% в год, достигнув почти 7 случаев на 100 тыс. человеко-лет. Среди людей 50–74 лет показатели снижались — на 1,7% у мужчин и на 2,8% у женщин.

Наиболее заметный прирост отмечен для рака прямой кишки (у обоих полов), а также поражения правых отделов толстой кишки у молодых женщин. Авторы связывают это с разными биологическими или средовыми механизмами. Тревожный факт: почти у 28% пациентов до 50 лет на момент диагноза уже были метастазы (у более старших — около 20%).

Специалисты призывают обращать внимание на симптомы вне зависимости от возраста: кровь в кале, длительные боли в животе, необъяснимая потеря веса, стойкие изменения работы кишечника. Некоторые страны, включая США, уже снизили возраст начала скрининга до 45 лет. При наследственной предрасположенности обследования рекомендуют начинать раньше.

Точные причины роста заболеваемости пока не установлены. Среди возможных факторов — изменения питания, рост ожирения, особенности образа жизни и влияние среды на микробиом кишечника.

Ранее онколог назвал три вида рака, которые будет лечить новая вакцина.