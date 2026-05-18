«Отдельный коврик для намаза». В российских больницах появятся халяльное меню и зоны омовения

В России появился новый добровольный стандарт сертификации для медицинских организаций под названием «Muslim friendly». Его разработкой занялось «Роскачество». Цель — создать комфортные условия для пациентов, исповедующих ислам.

Для получения данного сертификата больницам потребуется выполнить ряд требований. В частности, необходимо оборудовать отдельные помещения или зоны для совершения намаза и ритуального омовения. Меню должно включать халяльные блюда, а на кухне следует предусмотреть раздельные участки для их приготовления. Помимо этого, персонал клиник пройдет обучение нормам общения с верующими. По информации агентства ТАСС, правила сертификации также предписывают по возможности заменять лекарства и антисептики, содержащие спирт, на халяльные аналоги.

В «Роскачестве» отметили, что это решение направлено на усиление позиций российской медицины в области экспорта медицинских услуг. Новая система призвана повысить привлекательность отечественного здравоохранения для зарубежных гостей из мусульманских стран.

