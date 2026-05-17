«Огромный отек и темные очки». У Киркорова распухло лицо после черной икры

Изначально артист предположил, что столкнулся с аллергической реакцией на цветение — подобного у него раньше не наблюдалось. Однако позже певец понял: накануне он употребил чрезмерное количество астраханской черной икры. Результатом стала сильная отечность, с которой он проснулся на следующее утро.

«Утром просыпаюсь — у меня глаз нет», — поделился Киркоров.

Как отметил музыкант, на мероприятие ему пришлось выйти в темных очках — иначе зрители могли бы испугаться его внешнего вида.

Стоит отметить, что Киркоров помог певице из Болгарии одержать победу на 70-м конкурсе «Евровидение». Эта страна победила там впервые. Певица Dara исполнила композицию Bangaranga. По словам артиста, болгарское телевидение обратилось к нему за поддержкой, и он согласился помочь. Для него, как он пояснил, было принципиально важным «встать под флаг» своей малой родины.