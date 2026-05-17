Подержанный кроссовер Belgee X50 возглавил рейтинг подешевевших в апреле иномарок

Российский рынок автомобилей с пробегом по итогам апреля продемонстрировал нестабильную и разнонаправленную ценовую динамику. Согласно свежему аналитическому отчету экспертов «Авто.ру Бизнес», на фоне осторожного восстановления спроса наметилась четкая тенденция: в то время как одни популярные модели заметно теряют в цене, другие продолжают дорожать, пишет Южный автомобиль.

Коррекция цен на отечественные автомобили

Подержанные транспортные средства российских марок в возрасте до 15 лет по итогам месяца продемонстрировали небольшое снижение стоимости. Их средняя цена на вторичном рынке зафиксировалась на отметке 729 тысяч рублей, что на 0,6% ниже показателей предыдущего периода. Падение цен затронуло в основном классические и наиболее массовые модели, которые постепенно уступают позиции более современному бюджетному транспорту.

Укрепление позиций китайских брендов

В отличие от отечественного сегмента, подержанные автомобили из КНР продолжают дорожать. Средняя стоимость китайских моделей с пробегом увеличилась на 1,2%, преодолев психологически важную отметку и достигнув показателя в 2,42 миллиона рублей. Аналитики связывают это с тем, что на вторичный рынок выходит все больше свежих трехлетних кроссоверов в хороших комплектациях, спрос на которые остается стабильно высоким.

Модели, потерявшие в стоимости сильнее всего

Среди популярных иностранных моделей наиболее ощутимое месячное снижение прайса показал компактный кроссовер Belgee X50 (белорусская лицензионная копия Geely Coolray) — его средняя цена на классифайдах упала сразу на 3%, опустившись до 1,84 миллиона рублей. Эксперты объясняют это обострившейся конкуренцией со стороны более свежих китайских новинок.

В то же время классическая линейка АвтоВАЗа также откат назад:

Lada 2107 (сокращение стоимости на 5% — до 252 тыс. рублей);

Lada 2115 (сокращение стоимости на 4% — до 221 тыс. рублей);

Lada 2114 (сокращение стоимости на 4% — до 242 тыс. рублей).

Глубокая региональная дифференциация

Цены на автомобили демонстрируют жесткую привязку к географическому положению торговых площадок и уровню локального спроса.

Регионы с наиболее выраженным падением цен:

Кабардино-Балкарская Республика (снижение на 2,7% — средний чек 961 тыс. рублей);

Кировская область (снижение на 1,3% — средний чек 1,01 млн рублей);

Оренбургская область (снижение на 1% — средний чек 1,1 млн рублей).

Регионы, где зафиксировано резкое удорожание:

Ульяновская область (рост на 5,5% — до 1,28 млн рублей);

Самарская область (рост на 4,2% — до 1,27 млн рублей);

Липецкая область (рост на 3,6% — до 1,08 млн рублей);

Пермский край (рост на 3,5% — до 1,19 млн рублей);

Ростовская область (рост на 3,2% — до 1,68 млн рублей).

Столичные регионы удерживают ценовое лидерство

Традиционно самыми дорогими и финансово емкими рынками страны остаются Москва и Санкт-Петербург. Из-за высокой концентрации свежих премиальных иномарок и стабильного спроса средние ценники здесь значительно превышают общероссийские показатели. В Санкт-Петербурге средняя стоимость б/у автомобиля за месяц скорректировалась до 2,2 миллиона рублей, а в Москве зафиксирован пиковый показатель — 2,9 миллиона рублей.