На платформе Kickstarter представили компактный переводчик мяуканья PettiChat

На популярной краудфандинговой платформе Kickstarter развернулась масштабная кампания по сбору средств на инновационный прибор PettiChat. Авторы стартапа уверяют, что создали уникальный компактный декодер, способный осуществлять полноценный двусторонний перевод с языка домашних животных на человеческую речь и обратно. Проект мгновенно вызвал ажиотаж среди интернет-пользователей: идею финансово поддержали уже более 800 инвесторов, а общая сумма привлеченных микроинвестиций стремительно преодолела отметку в 130 тысяч долларов, пишет Южный автомобиль.

Технические характеристики и ценовая политика стартапа

Конструктивно PettiChat представляет собой миниатюрный модуль весом всего 27,2 грамма, предназначенный для фиксации на стандартном регулируемом ошейнике кошки или собаки. Корпус устройства получил базовую защиту от пыли и водных брызг по международному стандарту IP56, а для восполнения ресурса аккумулятора применяется удобный магнитный коннектор. На этапе предварительного тестирования разработчики предлагают следующие ценовые категории для покупателей:

Специальный тариф для ранних инвесторов (Early Bird) — 120 долларов;

Стандартная стоимость по текущему предзаказу — 150 долларов.

Декларируемый принцип работы нейросети

По заверениям авторов проекта, в основе работы гаджета лежат сложные алгоритмы искусственного интеллекта. Заявленный функционал включает в себя несколько ключевых аспектов:

Анализ спектра частот лая, мяуканья, шипения и урчания в режиме реального времени;

Выдача владельцу текстовой или голосовой интерпретации эмоционального состояния питомца;

Генерация обратных звуковых сигналов, призванных донести команды человека до сознания животного.

Создатели утверждают, что их программное обеспечение обучалось на огромных аудиобиблиотеках с записями вокализации различных пород, благодаря чему итоговая точность распознавания намерений кошек и собак якобы превышает 90%.

Интеграция с мобильной экосистемой

Синхронизация гаджета со смартфоном осуществляется через специализированное мобильное приложение. Посредством беспроводной связи владелец может не просто получать уведомления о том, что его кот голоден или напуган, но и отправлять ответные структурированные команды. Интерфейс программы адаптирован для ведения своеобразного «двустороннего интерактивного диалога», где каждый звук питомца мгновенно обрабатывается удаленным сервером и переводится в понятные текстовые подсказки.

Скептицизм экспертов и риски мошенничества

Несмотря на коммерческий триумф краудфандинговой кампании, независимые эксперты и профильные наблюдатели призывают аудиторию к максимальной сдержанности. Настоящий переводчик с языка животных на данном этапе развития науки остается фантастикой, поскольку вокализация кошачьих жестко привязана к контексту, запахам и языку тела, а не к конкретным «словам». Существует объективный риск того, что амбициозный проект PettiChat может оказаться банальным маркетинговым скамом или дорогой игрушкой, выдающей случайные фразы. До момента официального релиза и проведения независимых тестов к громким обещаниям разработчиков следует относиться с долей здорового скепсиса.