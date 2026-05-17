«Зенит» выиграл РПЛ, «Краснодар» с серебром, «Локомотив» с бронзой

В воскресенье, 17 мая, завершился заключительный тур в РПЛ, в котором определились все обладатели медалей. Чемпионом России стал «Зенит», «Краснодар» остался на втором месте, бронза досталась «Локомотиву».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев. Минимальная победа позволила петербуржцам сохранить первую строчку. Для команды Сергея Семака это чемпионство стало седьмым за последние восемь сезонов, а в современной истории России «Зенит» обошел «Спартак» по количеству титулов — 11 против 10.

«Краснодар» разгромил «Оренбург» (3:0). Но победа «Зенита» не дала «быкам» шанса. Южане упустили лидерство в предыдущем туре, когда проиграли «Динамо» (1:2). После прошлогоднего золота «Краснодар» остался с серебром.

Обладателями бронзовых медалей стал «Локомотив», несмотря на то что уступил в столичном дерби ЦСКА (1:3). Армейцы подарили шанс стать третьим «Спартаку», но красно-белые в Каспийске не смогли распечатать ворота махачкалинского «Динамо» (0:0).

Расстаются с РПЛ «Сочи» и «Пари НН», махачкалинскому «Динамо» и «Акрону» предстоят переходные игры — против «Урала» и «Ротора» соответственно.