«Неожиданный прыжок». Под Будапештом заяц сбил мужчину на электросамокате

В населенном пункте Сазхаломбатта, расположенном неподалеку от венгерской столицы Будапешта, произошло необычное дорожное происшествие. Заяц совершил высокий прыжок и сбил мужчину, который передвигался на электрическом самокате. Информацией об этом инциденте поделился местный телеканал Tények .

Пострадавший, которого зовут Даниель Ковач, сообщил, что в момент столкновения его транспортное средство разгонялось до 35 километров в час.

«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю», — рассказал мужчина.

Даниель добавил, что был сильно удивлен случившимся, поскольку раньше не предполагал, что «такое вообще возможно».

На видеокадрах, обнародованных телеканалом, видно, как на проезжую часть внезапно выбегает заяц и неожиданно подпрыгивает прямо в лицо водителю самоката. От удара мужчина рухнул на асфальтовое покрытие. Благодаря защитному шлему и другой экипировке он отделался только шрамами. Животное же быстро поднялось на лапы и умчалось в сторону поля.

Как пояснил журналистам Tények член охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари, в стрессовых ситуациях эти животные способны выпрыгивать вверх на высоту до пяти метров и бежать со скоростью до 70 километров в час. По его версии, именно этот заяц не смог правильно сориентироваться и определить, откуда исходит опасность, поэтому совершил прыжок прямо на приближающийся движущийся объект.

