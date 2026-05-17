Россия — государство, обладающая ресурсами и влиянием, характерными для сверхдержавы, поэтому Кремль больше не будет «терпеть все подряд», а западным странам следует научиться относиться к Москве с должным уважением. Такое мнение в беседе с изданием Berliner Zeitung выразил германский политолог Райнер Браун.

Как полагает эксперт, любые шаги со стороны России страны Запада автоматически станут расценивать как агрессивные. Более того, добавил Райнер, образ врага в лице Москвы был системообразующим для политического курса ФРГ ещё со времён основания этого государства.

«Россия больше не готова терпеть все подряд, что является признаком силы. Россия обладает потенциалом великой державы, которую необходимо уважать как таковую», — сказал Браун.

Кроме того, аналитик подчеркнул: российское руководство не планирует развязывать военные действия против стран НАТО. А прямо противоположные домыслы, по его словам, выглядят абсурдно с любой точки зрения. Резюмируя, Браун добавил: в интересах Европы — выстраивание конструктивного диалога с Россией.

Ранее сообщалось о том, что немец простоял 14 часов на границе и назвал Мамонтовкой город под Калининградом.