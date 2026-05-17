Почти половина месячной нормы за вечер: Москву накрыл мощный ливень

В воскресенье, 17 мая, на Москву обрушился интенсивный ливень. За непродолжительное время в столице выпало почти 50% от положенной на весь май нормы осадков. Такую информацию предоставил Михаил Леус, являющийся ведущим специалистом метеоцентра «Фобос».

«За пару часов Москва получила почти половину от месячной нормы осадков. Сильный ливень обрушился вечером на столицу. Дожди носили очаговый характер», — пояснил синоптик.

По словам метеоролога, измерители на ВДНХ зафиксировали 28 миллиметров влаги, что соответствует 46% от майской нормы. В то же время на других столичных метеостанциях показатели не превысили одного миллиметра.

Леус добавил, что в первой половине ночи еще возможны локальные дожди с грозовыми явлениями. Затем погодные условия стабилизируются, а ближе к утру в отдельных районах ожидаются туманные очаги.

