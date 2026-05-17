Клумба под следствием: россиянам рассказали, за какие цветы могут посадить

Обычная садовая грядка способна превратиться в повод для уголовного преследования, если ее владелец посеял или вырастил на участке растения, запрещенные законодательством. В перечень таких культур, в частности, попал один из подвидов шалфея. Об этой норме в беседе с РИАМО напомнил специалист в области права Евгений Евдокимов.

«Жесткая практика сложилась вокруг декоративных посадок, пополнивших список наркосодержащих растений. Популярная у дачников ипомея трехцветная (известная как вьюнок), гармала и шалфей предсказателей находятся под строгим федеральным запретом. Наличие их на клумбе переводит вопрос в сферу уголовного преследования за незаконное культивирование», — пояснил эксперт.

В зоне риска, отметил собеседник, нередко оказываются хозяева заброшенных наделов. На таких территориях в отсутствие людей среди обычных сорняков могут прорасти и запрещенные цветы, что влечет юридические последствия.

Ранее сообщалось о том, что нейросеть помогает находить и уничтожать борщевик в Подмосковье.