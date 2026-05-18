«Икота не проходит больше часа». Кардиолог назвала неочевидный симптом инфаркта

Распознать инфаркт миокарда удается далеко не всегда, особенно когда симптомы неявные. К числу таких проявлений относится продолжительная икота, сообщила «Газете.Ru» кардиолог Елена Ковалевская.

«Воспаление и отек сердечной мышцы раздражают диафрагмальный нерв. Результат — неконтролируемый спазм диафрагмы, то есть икота. Ключевой сигнал тревоги: если икота не проходит больше часа», — пояснила медик.

Специалист также призвала не игнорировать тошноту: этот симптом тоже может свидетельствовать о сердечных нарушениях. При появлении подобных признаков необходимо без промедления вызвать неотложную помощь, подчеркнула эксперт.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева предупредила о том, что недосып приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы.