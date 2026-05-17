Жуткие ожоги после прогулки в поле: что за опасное существо массово атакует россиян

В ряде субъектов Российской Федерации зафиксирован пик активности опасных насекомых, контакт с которыми способен нанести серьезный вред здоровью человека. Специалисты призывают к максимальной осторожности во время загородных прогулок и предупреждают о суровых мерах за уничтожение данных существ, пишет Царьград .

Внешние признаки и повадки опасного насекомого

Речь идет о жуке-майке, чей период наивысшей активности традиционно приходится на временной отрезок с апреля по июнь. Это насекомое абсолютно лишено способности летать из-за укороченных мягких надкрыльев, не прикрывающих крупное массивное брюшко. Окрас вредителя варьируется от темно-серого до черного с характерным синеватым или фиолетовым глянцевым отливом. Как пояснил биолог Илья Гомыранов, излюбленной средой обитания этих существ являются открытые луга, поля и лесные опушки. К настоящему моменту сообщения о массовом появлении жуков и пострадавших от них людях поступают из Подмосковья, Саратовской, Липецкой и Тамбовской областей.

Механизм действия и опасность токсина

Жук-майка не обладает способностью кусаться или жалить, однако таит в себе иную скрытую угрозу. В моменты опасности или испуга насекомое через суставы выделяет высокотоксичную едкую жидкость, содержащую кантаридин. Данный яд при соприкосновении с человеческим телом провоцирует сильное жжение, локальное покраснение и появление крупных болезненных волдырей, схожих с термическими ожогами. Гораздо более тяжелые последствия наступают при случайном проглатывании токсина или его занесении на слизистые оболочки, что вызывает тяжелейшее системное отравление. В группе повышенного риска находятся несовершеннолетние дети и лица, склонные к аллергическим реакциям.

Алгоритм экстренных действий при контакте

В случае если ядовитое насекомое оказалось на теле, его категорически запрещено убивать, давить или резко смахивать рукой. Эксперты рекомендуют аккуратно сдуть жука либо бережно переместить его в сторону при помощи плотного листа бумаги, ветки или травинки. После удаления насекомого кожные покровы необходимо незамедлительно промыть обильным количеством мыльной воды. При этом строго запрещается интенсивно тереть пораженный участок, поскольку механическое воздействие лишь ускоряет всасывание кантаридина в кровь. Если токсичное вещество попало в органы зрения или у пострадавшего начал развиваться стремительный отек, требуется срочно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в ближайшую больницу.

Юридическая защита и крупные штрафы за убийство

Несмотря на токсичность и опасность для обывателей, жук-майка находится под строгой охраной государства. Данный вид официально включен в Красные книги нескольких субъектов РФ, включая столицу и Московскую область. Намеренное уничтожение даже одной особи признается административным правонарушением. Физическим лицам за убийство охраняемого насекомого грозит наложение крупного денежного штрафа, размер которого может достигать 5 тысяч рублей, поэтому убирать его со своего пути допускается исключительно гуманными способами.