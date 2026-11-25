После окончания школы Алексей Викторович Попов получил профессию в машиностроительном техникуме. В ряды защитников он встал 6 октября 2022 года в рамках мобилизации. За отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга бойца отметили квалификационным знаком «Штурм» и медалью «За храбрость» II степени, а также посмертно представили к ордену Мужества.



Жизнь жителя округа оборвалась 23 июня 2026 года на территории Донецкой Народной Республики. До своего 35-летия Алексей не дожил несколько месяцев — день рождения он отметил бы 21 ноября.



На церемонию открытия пришли родные военнослужащего: жена Екатерина, дочь Софья, сестра Анастасия и бабушка Вера Сергеевна. Слова поддержки семье выразили депутат местного Совета Марина Белова и ветеран специальной военной операции Альберт Файзуллин.



Для Пролетарской школы это уже третья «Парта Героя». По традиции, право заниматься за ней будут получать ученики, отличившиеся в учебе и жизни школы — как знак уважения к подвигу земляка.