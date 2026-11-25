Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели время вместе в Венеции, передает Леди.Mail. Влюбленные попали в объективы папарацци во время прогулки по итальянскому городу и, судя по кадрам, не пытались скрывать свои чувства.

42-летняя певица выбрала многослойный образ: длинное черное двубортное пальто, платок в красно-серо-белую клетку, белые носки и лакированные лоферы.

54-летний Трюдо предпочел более сдержанный стиль. На нем были темная кепка, солнцезащитные очки, рубашка винного оттенка, объемный пиджак, оливковые брюки и коричневые замшевые ботинки.

Венеция стала очередной остановкой в совместном путешествии пары. До этого Перри и Трюдо побывали в Испании и Франции. 17 ноября певица присутствовала среди зрителей на выступлении политика во время конференции Metafuturo в Испании.

Слухи о романе знаменитостей появились в июле 2025 года. Однако официально вместе на публике они вышли почти год спустя — на премьере концертного фильма Перри в рамках кинофестиваля «Трайбека». Позже пару также заметили вместе в Милане.

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