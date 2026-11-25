Заседание провел председатель Совета Михаил Шульга при участии Алексея Шимко, городского прокурора Виталия Хрипунова и руководителя Контрольно-счетной палаты Владимира Батукова.



Главным пунктом повестки стала помощь молодым семьям, участвующим в федеральной жилищной программе. Чтобы рассчитать размер положенной им социальной выплаты, парламентарии установили норматив стоимости одного квадратного метра жилья — в четвертом квартале этого года он составит ₽208 672.



Помимо жилищного вопроса, участники встречи разобрали блок имущественных тем, включая прием и передачу газопроводов и участков дорожной сети. Также народные избранники скорректировали правила благоустройства округа и официально утвердили 17 старост сельских населенных пунктов. Институт сельских старост в муниципалитете продолжает расширяться: все больше активных жителей берут на себя заботу о своих деревнях и поселках, что помогает властям быстрее реагировать на запросы людей на местах.



Подводя итоги встречи, Алексей Шимко напомнил, что вскоре депутатам предстоит принять главный финансовый документ округа на следующий год. По словам главы муниципалитета, качество жизни в Серпухове напрямую зависит от того, насколько выверенным и социально ориентированным окажется будущий бюджет.