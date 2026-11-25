Религиовед Наталия Фоминых в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» напомнила о канонах сорокадневного воздержания — с 28 ноября по 6 января, — которые готовят верующих к встрече Рождества Христова.

Один из четырех многодневных постов года — Рождественский, который в народе называют также Филипповым, — стартует 28 ноября и продлится ровно 40 дней, до 6 января. Этот период считается более мягким, чем Великий пост, но требует от верующих осознанного подхода к питанию и образу жизни.

Фиксированные даты и особое настроение

Рождественский пост отличается от многих церковных событий тем, что его даты строго фиксированы. Начинается он всегда 28 ноября — на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, отсюда и народное название. Завершается в ночь на 7 января, когда наступает светлый праздник Рождества.

Религиовед и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Фоминых отмечает разницу в настроении этого периода по сравнению с весенним постом. По ее словам, настрой в этот пост должен быть радостным, посвященным встрече Нового года, встрече Спасителя, воплотившегося в человеке.

По ее словам, люди по ветхозаветным пророчествам знали, что это случится, поэтому пост воспринимается спокойнее, чем Великий, который является покаянным. Значительная часть поста проходит в декабре, накладываясь на подготовку к Новому году, — духовная сосредоточенность здесь сочетается с предпраздничными хлопотами. Главное при этом, подчеркивает Фоминых, совершать как можно больше добрых дел, помогая нуждающимся.

Что на столе, а что под запретом

Правила питания выстроены так, чтобы дисциплинировать тело, но не доводить человека до изнеможения. Основа рациона — растительная пища: любые фрукты, овощи, зелень, крупы, бобовые, орехи и грибы. Хлеб допускается, но только без яиц и молочных продуктов в составе. Выпечка также должна быть постной, а для сладости в нее принято добавлять мед.

Главное ограничение касается «скоромной» пищи. Полностью исключаются мясо и любые мясные продукты, птица, яйца, а также вся молочная продукция: молоко, кефир, сметана, творог, сыр и сливочное масло. Под запрет попадают и животные жиры.

Рыба и морепродукты становятся важной частью рациона. Их можно употреблять практически во все выходные дни, по вторникам и четвергам, а также в великие церковные праздники: 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, и 19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца. Вино в умеренных количествах также допускается по выходным и праздникам.

Однако строгость нарастает к финалу: со 2 января и до самого сочельника рыба исключается даже в выходные.

Кульминацией становится 6 января — Рождественский сочельник. В этот день верующие соблюдают самый строгий пост, воздерживаясь от пищи до появления на небе первой вечерней звезды. Она символизирует ту самую Вифлеемскую звезду, что возвестила миру о рождении Спасителя. Первая трапеза в этот вечер состоит из сочива — вареной пшеницы или риса с медом, изюмом и орехами.

Пост для души, а не только для тела

Церковь напоминает: телесный пост — лишь инструмент, а не самоцель. Ограничения в еде не имеют смысла, если за ними не следует работа над своей душой. Наталия Фоминых формулирует главную задачу этого времени.

Главный смысл — не просто отказаться от скоромной пищи, а молиться. Основа этого поста — покаяние и примирение с близкими, отказ от вредных привычек, подчеркнула религиовед.

В эти 40 дней верующим рекомендуется усилить молитвенное правило, чаще посещать храм и исповедоваться. Важнейшей частью подготовки становится примирение с окружающими: невозможно прийти к яслям Христа, держа в сердце обиду на соседа или родственника. Поэтому пост — это время просить прощения и прощать самому.

Также этот период призывает к борьбе с личными слабостями. Отказ от вредных привычек — будь то курение, злоупотребление алкоголем или пустое времяпрепровождение в социальных сетях — становится таким же важным, как отказ от куска мяса.

Особое внимание уделяется милосердию. Поскольку акцент поста делается не на скорбь, а на доброту, верующим советуют совершать больше добрых дел: помогать нуждающимся, жертвовать на благотворительность, поддерживать одиноких людей. Это время радостного ожидания, которое должно проявляться в конкретных поступках.