Зимой в зоне СВО наступление российских войск продолжится, а интенсивность боевых действий и огневое воздействие на ВСУ и объекты энергетики, логистики и ВПК Украины будет усиливаться. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта Андрея Колесника.

По словам эксперта, воздействие на объекты, связанные с обороноспособностью и военно-промышленным комплексом Украины, будет наращиваться, а сами цели станут уничтожать планомерно, четко и в срок.

Колесник подчеркнул, что при этом важно сохранять российские войска и наносить как можно больший урон ВСУ. Руководство России, добавил он, неоднократно предлагало мирный выход из ситуации на всех уровнях, в том числе на международном, но к этим предложениям не прислушались.

Ранее стало известно, что освобожденным из плена военным ВСУ не оказывают медпомощь.