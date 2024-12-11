Советская и российская актриса Раиса Максимова умерла в возрасте 94 лет

На 95-м году жизни не стало народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Об этом со ссылкой на источник в окружении артистки передает телеканал РЕН .

По словам собеседника телеканала, Максимова скончалась сегодня, в среду, 11 декабря. Женщине стало плохо еще ночью, и ей утром вызвали скорую помощь. Не так давно актриса перенесла пневмонию. У нее также были проблемы с сердцем.

«Сегодня Раисе Максимовой несколько раз вызывали скорую и пытались помочь. Ранее 29 ноября ее выписали из больницы, у нее была пневмония и проблемы с сердцем», — говорится в материале.

2 ноября 1929 года появилась на свет Раиса Максимова, талантливая актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась в нескольких фильмах, среди которых экранизация романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1958), драма «Вдовы» (1976) и сериал «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она участвовала в театральных постановках Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Ранее сообщалось, что российский актер Владимир Самойлов скончался в возрасте 80 лет.