Диктор ЦТ СССР Светлана Моргунова скончалась в возрасте 84 лет

На 85-м году жизни не стало советского и российского прославленного журналиста, диктора Центрального телевидения Светланы Моргуновой.

Причины ухода из жизни Моргуновой не называются. Однако известно, что последнее время журналист сильно болела.

«Умерла советский диктор и народная артистка России Светлана Моргунова. Ей было 84 года», — информирует ТАСС со ссылкой на окружение Моргуновой.

С 60-х годов прошлого столетия Светлана Могунова работала на Центральном телевидении СССР. Диктор знакомым голосом знакомила телезрителей с программой телепередач. Также она вела музыкально-развлекательные программы, среди которых «Утренняя почта» и новогодний «Голубой огонек».

О месте и времени прощания со Светланой Моргуновой пока не сообщается.