Бывший муж Ольги Бузовой поздравил ее сестру с беременностью

Экс-игрок «Локомотива» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов неожиданно поздравил ее сестру Анну с беременностью, сообщает StarHit.

Анна Бузова, старшая сестра Ольги, наконец-то дождалась чуда. Вместе со своим избранником, бизнесменом Константином Штрыкиным, они несколько лет мечтали о пополнении, но долгожданная беременность наступила лишь сейчас.

Анна пережила инсульт на почве сильного стресса, долго восстанавливалась, боролась с депрессией и страхами. Теперь же она счастлива и готовится стать мамой.

Тарасов не остался в стороне. Он оставил под постом сестры бывшей жены лаконичное, но теплое поздравление.

«Поздравляю от всей нашей семьи. Это счастье», — отметил он.

Некоторые подписчики неоднозначно восприняли этот комментарий в штыки. Многие написали, что Тарасов просто хочет напомнить о себе и пропиариться на фоне радостного события в семье Бузовых.

Сама Ольга тепло поздравила сестру и не стала комментировать появление бывшего мужа под ее постом. Телеведущая и певица развелась с Тарасовым в декабре 2016-го года. Пара состояла в браке с 2012 года.

