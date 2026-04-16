«Созвездие» талантов: красногорские школьники привезли россыпь наград с чемпионата «Абилимпикс»

Команда Образовательного центра «Созвездие» вернулась с XII Московского областного чемпионата профессионального мастерства для людей с особенностями развития здоровья «Абилимпикс» с солидным багажом — 11 наград. Это отличный старт для ребят, которые доказали, что талант и трудолюбие не зависят от физических ограничений.

Высшую награду — золото — завоевали четверо участников. В компетенции «Гончарное дело» лучшими стали Богдан Алексеев и Артем Мельников. В номинации «Массажист» не было равных Елизавете Лабутиной и Артему Глиджяну.

Серебряные медали присуждены Алесе Артамоновой («Флористика»), Элине Тишковой («Мастер по приготовлению пиццы»), Алене Кудревич («Флористика») и Даниилу Гулину («Массажист»).

Бронзу завоевали Василий Корнев («Мастер по приготовлению пиццы»), Шахризада Исенко («Мастер народно-художественного творчества», городецкая роспись) и Кира Говорухина («Массажист»).

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков высоко оценил подготовку участников. По его словам, упорство, мастерство и вера в себя всегда ведут к новым вершинам. Он поздравил ребят, их наставников и педагогов с блестящим стартом и пожелал, чтобы каждый успех становился основой для новых достижений.

Отдельной благодарности удостоились педагоги, которые готовили победителей и призеров: Наталья Алексашина, Ольга Кораблина, Наталья Крошкина, Екатерина Коленько и Любовь Смирнова. Без их поддержки, уверены в администрации округа, такой результат был бы невозможен.