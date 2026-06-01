Снежная зима, быстрое таяние и жара: врач предупредил об аномально раннем нашествии комаров в России

В российских регионах с конца мая фиксируют аномально раннее и массовое появление комаров — насекомые вылезли на три-четыре недели раньше срока и размножаются с пугающей скоростью. И если обычно мы воспринимаем комаров просто как назойливый фоновый шум лета, то сейчас ситуация куда серьезнее: такой сверхранний роевой вылет несет реальные риски распространения опаснейших заболеваний, включая малярию, лихорадку Западного Нила и туляремию. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупреждает доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Почему их так много и так рано? Эксперт объясняет это идеальным природным штормом. Сначала снежная зима сыграла роль термоизоляции, сохранив яйца и личинки. Потом быстрое таянье снега создало бесчисленное множество временных водоемов — настоящих инкубаторов для размножения. А завершила дело аномальная жара, которая ускорила развитие комаров в два-три раза. В итоге жители Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областей и Башкортостана уже сейчас вынуждены отбиваться от полчищ насекомых, которых в обычные годы ждали бы только в июле.

И это не просто дискомфорт. По словам Еделева, комары в мире переносят около сотни заболеваний, и в России несколько из них смертельно опасны. Многие забыли, но до XX века малярия была у нас одним из самых распространенных недугов. Сегодня малярийные комары живут в основном на юге, однако за последние годы местную трехдневную малярию фиксировали даже в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях. Классический признак — малярийная триада: сначала дикий озноб, затем жар под 40 градусов, а потом проливной пот. Плюс с 1999 года комары в 36 регионах, особенно на юге и в Поволжье, переносят лихорадку Западного Нила, которая в тяжелой форме бьет прямо по головному и спинному мозгу.

Медик подчеркнул, что из бактериальных напастей самая коварная — туляремия: комар механически переносит возбудителя на хоботке, заражая лимфоузлы, кожу, слизистые, легкие и кишечник. А есть еще и паразитарный кошмар под названием дирофиляриоз: круглые черви-нематоды попадают под кожу человека с укусом, и инкубация длится от трех месяцев до двух лет. При кожной форме вы чувствуете, как под кожей кто-то шевелится, при глазной — червь ползает прямо по глазному яблоку, и лечится это только хирургически. И не стоит сбрасывать со счетов лихорадки группы Калифорнийского энцефалита — Инко, Тягиня, Хатанга. Их симптомы напоминают тяжелый грипп с тошнотой и рвотой, но могут дойти до судорог, параличей и спутанного сознания.

По его мнению, если после укуса комара вы почувствовали слабость, поднялась температура или появились любые неврологические странности — не ждите, что само пройдет. Бегите к врачу незамедлительно. Лучше перебдеть, чем получить в нагрузку к летнему отдыху червя под кожей или воспаление мозга.

