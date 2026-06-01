Меню надо пересмотреть жестко: гастроэнтеролог раскрыла, во что превращается здоровье школьников из-за наггетсов

Система школьного питания в России требует не косметических изменений, а срочной и жесткой реформы. Сложившаяся практика кормить детей полуфабрикатами давно перешагнула черту разумного и, по мнению экспертов, уже наносит реальный вред здоровью целого поколения. Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет: корни проблемы уходят в 90-е и 2000-е, когда многие школьные пищеблоки попросту закрыли, а питание массово отдали на аутсорсинг. Вместо классических детских столовых с горячими супами и котлетами в меню пришли пельмени, наггетсы, сосиски, пицца и прочие покупные полуфабрикаты — еда, которую ребенок с тем же успехом съел бы дома из микроволновки.

Дианова перечисляет четыре главные опасности такого подхода. Первое: ультраобработанные продукты с избытком соли, насыщенных жиров, трансжиров, усилителей вкуса и консервантов. Это вообще не имеет отношения к диетологическим нормам для растущего организма. Второе: в меню засилье рафинированных углеводов — сахар, варенье, сгущенка, белый хлеб, сдоба и сладкие хлопья. Третье: контроль качества, который раньше обеспечивали собственные повара и строгие нормативы, теперь почти отсутствует. Четвертое: вкус такой еды настолько уныл, что дети массово отказываются от обедов и клянчат у родителей деньги на буфет, где их снова ждет вредная выпечка. Последствия этого порочного круга уже видны невооруженным глазом: ожирение, диабет, расстройства пищевого поведения и рост хронических болезней у школьников.

Она пояснила, что нужно возвращать в школы собственные пищеблоки и полноценные кухни. Только так можно управлять качеством продуктов, свежестью, разнообразием и быстро вносить коррективы. Как пример — гимназия в Казани, где внедрили систему «шведского стола» и дети сами выбирают полезные блюда. Второе — пересмотреть само меню: исключить или жестко ограничить пельмени с сосисками, заменить рафинированную выпечку на функциональные продукты с питательными ингредиентами, добавить свежие овощи, фрукты, крупы, нежирное мясо, рыбу и бобовые.

По мнению медика, школьное питание — это не место для компромиссов. Государство должно сделать его реформу стратегической задачей, обновить стандарты на основе современных знаний и привлекать к формированию меню всех — семью, школу и даже самих детей через дегустации, опросы и совместное обсуждение. Иначе мы вырастим поколение, для которого нормальная еда — это наггетсы из столовой, а не суп и котлета.

Ранее в Минпросвещения напомнили, кому положено бесплатное горячее питание в школах.