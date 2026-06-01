Диетолог Абусаада назвал способ снизить риск смерти

Врач-диетолог Мутанна Абусаада рассказал о методе, позволяющем сократить риск летального исхода на девять процентов. Об этом сообщает издание HuffPost.

По словам специалиста, достаточно внести в повседневное меню одну корректировку: часть животного белка заменить растительным. Речь идет не о полной замене, а об объеме, составляющем три процента от общей калорийности питания. По словам Абусаады, это снижает вероятность развития онкологических заболеваний на пять процентов, а смерти — на девять.

Кроме того, подобное изменение положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, добавил он. Если же довести долю растительного белка до пяти процентов от суточной калорийности, польза для сердца становится еще более заметной, утверждает диетолог.

