«Зонт в помощь!». Синоптики пообещали москвичам дожди с 4 июня

В Москве в ближайшие дни не ожидается сильной жары до 30 градусов, сообщила РИА Новости специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«5–6 июня температура может достичь плюс 26 градусов. Днем в эти даты будет плюс 21–26 градусов, а ночью плюс 9–14 градусов, однако местами возможны кратковременные дожди начиная с 4 июня», — отметила она.

По словам синоптика, показатели до +26 градусов соответствуют июньской норме и комфортны для жителей столицы.

Ранее сообщалось о том, что аномальная жара ускорила развитие комаров в три раза.