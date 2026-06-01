Рязанская область активно включилась в акцию «Вода России» — очищено уже более девяти километров береговой линии

Рязанская область активно включилась в ежегодную всероссийскую акцию «Вода России» — масштабный проект по очистке берегов водоемов, который проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Инициатива принадлежит Министерству природных ресурсов и экологии РФ, и ее задача — не просто вывезти мусор с берегов рек и озер, но и приучить людей бережно относиться к воде. Об этом сообщает издание 7info .

Губернатор Павел Малков называет акцию одним из крупнейших экологических движений в стране и подчеркивает: жители региона всегда активно участвуют. Ежегодно проводится больше сотни мероприятий по оздоровлению рек и водоемов, и это часть системной работы по сохранению природы в рамках нового нацпроекта. Приятно, говорят в правительстве, что у этой работы так много добровольцев и единомышленников.

Сезон в Рязанской области стартовал еще в апреле и продлится до октября. К настоящему моменту к уборке уже присоединились Михайловский, Скопинский, Шацкий, Сапожковский, Чучковский округа и сама Рязань. На субботники выходят студенты, школьники, общественники, сотрудники предприятий и волонтерские отряды. Итог на сегодня внушительный: общая протяженность очищенной береговой линии уже превышает девять километров.

Один из свежих примеров — Шиловский район. Там сотрудники отдела водных ресурсов Минприроды вместе с администрацией Борковского сельского поселения и представителями «Газпром ПХГ» (Касимовское управление и Московское управление по эксплуатации водохранилищ) провели субботник на берегу озера Святого возле села Борки. Результат — 3,6 кубометра обычного бытового мусора и полтора километра чистой береговой линии. Мелочь, а приятно: озеро Святое вздохнуло свободнее, и это еще один маленький шаг к тому, чтобы вода в регионе действительно стала чище.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч участков у водоемов убрали в Подмосковье в 2025 году.