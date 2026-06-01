«Уезжаете? Сделайте это прямо сейчас». Эксперт по ЖКХ перечислил 5 дел перед отъездом

Перед тем как покинуть жилье даже на короткий срок, специалист советует перекрывать запорные вентили на трубах водоснабжения. Об этом сообщил эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в интервью изданию «Ленте.ру» .

Собеседник издания пояснил, что внезапные перепады давления в водопроводной сети способны спровоцировать крупные аварии. Систематическое использование надежной запорной арматуры не наносит ей вреда, а, напротив, предотвращает образование отложений и заклинивание механизмов. В то же время старые либо недорогие модели кранов требуют более аккуратного обращения.

Если дом пустует долгое время, вода в гидрозатворах моек и ванн высыхает, что открывает доступ неприятным запахам из канализационной системы. Чтобы этого избежать, эксперт рекомендует залить в сливные отверстия немного растительного масла. Оно образует на поверхности пленку, которая будет препятствовать испарению влаги.

Владельцам газового оборудования необходимо отключать подающий кран на магистрали. Электрические приборы стоит вынуть из розеток, а холодильник перед длительной поездкой опустошить.

Кроме того, Бондарь посоветовал передать управляющей организации контактные данные доверенных лиц, у которых будет комплект ключей от квартиры. Это позволит в экстренной ситуации оперативно получить доступ в жилье для устранения неполадок.

