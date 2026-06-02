Уровень безработицы в Финляндии достиг рекордных значений

По данным Евростата, в апреле 2026 года уровень безработицы в Финляндии составил 10,7% — это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза.

Средний уровень по ЕС достиг 6%, в еврозоне — 6,3%. Финский результат почти вдвое превысил общеевропейский. Вслед за Финляндией идут Испания (10,3%) и Греция (9,5%).

Выше среднего по ЕС безработица также зафиксирована в Швеции (8,5%), Франции (8,2%), Люксембурге и Дании (по 7%). Среди стран Балтии самый высокий показатель в Латвии (7,1%).

Финские власти прогнозируют сохранение напряженной ситуации на рынке труда до конца 2028 года. В министерстве занятости и экономики это связывают с ухудшением экономических перспектив и медленным восстановлением занятости.

Финансист, экс-глава советов директоров Sampo Group, Nordea и UPM-Kymmene Бьорн Валрус призвал пересмотреть подход к рынку труда. По его мнению, реформы должны позволить большему числу людей найти работу, даже если оплата будет ниже.

Согласно прогнозу Минэкономики Финляндии от 19 мая, средняя безработица в 2026 году составит 10,2%, в 2027-м — 9,8%, в 2028-м — 9,3%. Сокращение потока иммигрантов, включая украинцев с временной защитой, также повлияет на занятость: трудоспособное население страны в ближайшие годы существенно не вырастет.

