«Роскошь» за 530 тысяч рублей. Пассажирка купила место в бизнес-классе и 14 часов летела в сломанном кресле

Пассажирка United Airlines Кэти приобрела два билета в бизнес-класс за $7388 (свыше 531 тыс. рублей) для перелета из Сан-Франциско в Пекин вместе с дочерью. Сразу после взлета ее кресло заклинило в горизонтальном положении, а ремень безопасности вышел из строя. Об этом сообщает газета New York Times .

Почти весь 14-часовой рейс женщина находилась без пристегнутого ремня, хотя пилот неоднократно предупреждал о турбулентности. Бортпроводники смогли поднять спинку только перед посадкой.

Авиакомпания сначала выдала ваучер на $150, затем подняла сумму до $650. Пассажирка запросила 250 тыс. миль (около $3000), но United Airlines отклонила требование. По словам юристов, при неисправности кресла, особенно с нарушением средств безопасности, пассажиру положена компенсация разницы в классах наличными. Эксперты советуют фиксировать поломку на фото и видео, записывать контакты свидетелей и имена членов экипажа — это повышает шансы на успех в суде.

