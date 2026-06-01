«Горячая ловушка для микробов». Какие опасности подстерегают в общественной бане?

Посещение общественной бани обязывает посетителей неукоснительно соблюдать нормы личной гигиены. Это позволит защитить себя от грибковых инфекций и вирусов, предупредил в беседе с РИАМО врач Егор Минин.

Медик пояснил, что сочетание высокой влажности и большого количества людей создает благоприятные условия для распространения стафилококка и папилломавируса. В связи с этим использование личных резиновых шлепанцев становится обязательным требованием. Ходить босиком по кафельному полу категорически не рекомендуется.

Также не следует садиться на банные полки без подстилки из собственного полотенца или простыни. Доктор напомнил, что обмениваться предметами гигиены между собой недопустимо. У каждого посетителя в бане должны быть индивидуальная мочалка, кусковое или жидкое мыло и шампунь.

После завершения процедур в парилке нужно ополоснуться теплой водой и нанести на кожу увлажняющий крем или лосьон, поскольку перегретая кожа утрачивает свои защитные барьерные функции. Волосы во время нахождения в парной рекомендуется защищать специальной шапочкой — это поможет избежать перегрева кожи головы и излишней нагрузки на сосуды.

Людям, страдающим гипертонией второй и третьей степени, сердечной недостаточностью и другими тяжелыми хроническими заболеваниями, париться может быть противопоказано из-за резких температурных перепадов. С осторожностью к банным процедурам стоит относиться тем, у кого диагностирован варикоз, онкология или эпилепсия. Будущим мамам ходить в баню разрешается только после консультации с наблюдающим врачом. Пожилым людям и детям младше трех лет время пребывания в парной лучше свести к минимуму, резюмировал Минин.

