«Спартак» договорился об очень выгодном формате трансфера защитника «Ренна»

По его данным, «Спартак» оформит переход бесплатно. Причем это будет не разрыв контракта, а не полноценный трансфер. «Ренну» достанется лишь 20% в случае перепродажи игрока.

«Ренн» хотел бы продлить с игроком контракт, который истекает летом 2026 года. Однако футболист отказался подписывать новое соглашение, и в этом случае «Ренн» при уходе игрока не получил бы вообще ничего.

Отмечается, что дела Ву ведет агентство, которому принадлежат большинство игроком «Ренна». Это обстоятельство заставило руководство клуба быть более сговорчивым.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в €6 млн.

