Три симптома рака, которые заметны при посещении туалета

Семейный доктор Сермед Межер сообщил о трех симптомах, способных указать на онкологическое заболевание во время посещения туалета. Об этом сообщает издание Mirror.

По словам специалиста, заподозрить рак кишечника позволяют устойчивые перемены в характере стула: наличие крови в кале, чувство неполного опорожнения после дефекации, а также изменения привычной работы кишечника — иными словами, смена частоты походов в туалет, консистенции или цвета каловых масс.

Межер подчеркнул, что эти проявления нельзя оставлять без внимания, и рекомендовал обращаться к врачу при их возникновении, особенно если они держатся длительный срок. Чем раньше выявить болезнь, тем выше вероятность благоприятного исхода.

«Распознавание этих признаков может привести к диагностике на ранней стадии, когда выживаемость при раке кишечника достигает 95 процентов», — подчеркнул он.

