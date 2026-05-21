Путин снял пиджак в Пекине. Никонов объяснил жест через конфуцианство

19–20 мая президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Китай. В ходе визита глава государства провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом китайских официальных лиц.

Сразу после прилёта в Пекин, ещё в аэропорту перед посадкой в автомобиль, Владимир Путин снял пиджак. Этот жест прокомментировал депутат Госдумы Вячеслав Никонов в беседе с KP.RU. По мнению парламентария, подобный поступок может служить знаком открытости — именно так его способны воспринять в Китае, где традиционно придают большое значение церемониальным аспектам общения.

«Это одна из серьёзных вещей в конфуцианстве. А Путин, в принципе, самый популярный иностранный политик в КНР. У него там огромное количество поклонников. Его обращение, с которым он выступил через китайское интернет‑пространство, получило уже сотни миллионов лайков», — пояснил Вячеслав Никонов.

По итогам переговоров Си Цзиньпин обратил внимание на то, что нынешний визит Владимира Путина стал уже двадцать пятым по счёту. Этот факт, по словам председателя КНР, подчёркивает глубину и устойчивость российско‑китайского партнёрства. Кроме того, Си Цзиньпин добавил, что отношения Москвы и Пекина играют значимую роль и находятся в фокусе внимания международного сообщества: мировое сообщество «ориентируется на отношения» России и Китая.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ назвал встречу Путина и Си Цзиньпина сигналом Западу.