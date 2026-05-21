Садовод Николай Глущенко назвал сорта земляники для непрерывного плодоношения

Если вы хотите видеть на своей грядке аккуратные посадки с вкусными и душистыми ягодами, которые не перестанут радовать вплоть до конца сезона, садовод Николай Глущенко советует присмотреться к безусым видам клубники (садовой земляники), сообщает aif.ru .

Такая культура отличается гибкостью в использовании: её кусты гармонично смотрятся вдоль садовых дорожек, оживляют контейнеры у крыльца дома и даже способны давать урожай на подоконнике в комнатных условиях. Ключевая особенность безусой земляники — непрерывное цветение и завязывание ягод почти до прихода устойчивых заморозков.

«Если вы новичок, для первой посадки достаточно 2−3 сорта, — рассказал садовод. — Можно выбирать из этого списка — Александрия, Али-Баба, Барон Солемахер, Белый лебедь, Руяна, Рюген».

По словам специалиста, ягода у таких сортов получается некрупная, но при этом очень ароматная — напоминающая лесную землянику. Урожай зреет постепенно, небольшими порциями, зато период сбора растягивается надолго.

«Большинство безусых сортов произошло от альпийской формы лесной земляники — Fragaria vesca var. Alpina, — объясняет садовод. — От нее они получили отсутствие усов и ремонтантность: цветение и плодоношение почти без перерыва до холодов».

