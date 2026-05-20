В Финляндии никогда не было полного единства по вопросу отношений с Россией. Там всегда существовала влиятельная прослойка элитариев — прежде всего в военных кругах, — которая считала, что поддерживать добрососедские связи с Москвой не просто приятно, а прагматично и полезно. Просто долгое время этим людям не давали открыто высказываться. Теперь, похоже, дали. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что нынешний президент Финляндии Александр Стубб вряд ли сам выражает их мнение — слишком много противоречивых заявлений он уже наделал. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что однако игнорировать эту часть элиты он больше не может. И нынешняя риторика Стубба — о необходимости прямого, пусть и некомфортного диалога с Москвой — может быть одновременно и искренней позицией части истеблишмента, и отвлекающим маневром. Потому что, например, для того чтобы обсуждать запуск дронов с финской территории, нужно сперва иметь то, что запускать. И здесь без разговора с Россией действительно не обойтись.

Теоретически, рассуждает Журавлев, Стубб мог бы даже стать переговорщиком между Москвой и Западом. Но у него серьезная проблема — багаж громких и порой резких высказываний в адрес России, такой «хвост», который делает его фигуру токсичной для диалога. Идеальный переговорщик должен быть без подобного груза. Однако на безрыбье, как говорится, и рак рыба. И в этом смысле Стубб все же выглядит предпочтительнее, чем, скажем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. У нее «хвост» еще длиннее и жестче. Так что, если Запад всерьез захочет разговаривать, Стубб — не самый плохой вариант с учетом всех оговорок.

