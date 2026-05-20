Radio Caroline случайно «похоронила» короля Карла III на 15 минут

19 мая вещатель Radio Caroline ввел жителей Соединенного Королевства в заблуждение, выпустив в эфир сообщение о смерти монарха Карла III.

В прямом эфире прозвучало заявление о кончине его величества, после чего канал на четверть часа прервал трансляцию, следуя установленному в стране протоколу.

Позднее сотрудники радиостанции принесли публичные извинения в связи с ошибочным оповещением. Как разъяснил представитель Radio Caroline Питер Мур, по технической причине была непреднамеренно запущена специальная процедура информирования о смерти правящего монарха — подобные алгоритмы предварительно заложены в работу всех британских радиостанций для гипотетического сценария такого рода.

