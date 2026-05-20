Санкции не сработали: журналист RT объяснил, почему сближение России и Китая тревожит Запад

Американский журналист и телеведущий RT Рик Санчес обратил внимание на растущую обеспокоенность западных стран из‑за усиления совместного влияния России и Китая на мировую политику.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты. Именно это и пугает Запад», — написал он в публикации в соцсети X.

Санчес также отметил парадоксальность ситуации: по его мнению, попытки Запада сдержать Москву и Пекин через санкции и риторику, напоминающую о «холодной войне 2.0», дали обратный эффект — вместо ослабления российско‑китайские связи стали прочнее.

Официальный визит Владимира Путина в Китай стартовал 19 мая. Ключевым событием поездки стали переговоры главы РФ с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в среду в Доме народных собраний в Пекине.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Китай подпишут декларацию о многополярном мире в Пекине.