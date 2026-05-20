Тенденция есть, но не для всех: Валуев рассказал, почему командные виды не вернут в международный спорт

В мировом спорте наметилась явная тенденция: одна за другой международные федерации возвращают российских атлетов. Гимнастика и борьба — последние в этом списке, причем обе разрешили выступать под национальным флагом и с гимном. До них аналогичные шаги сделали дзюдо, самбо, тхэквондо, плавание. Казалось бы, еще чуть-чуть — и снимут бан в футболе, хоккее, биатлоне, легкой атлетике и фигурном катании. Но депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев призывает не питать иллюзий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, хороших новостей для командных видов спорта в ближайшее время «не ждут». Общая тенденция к смягчению действительно есть, но футбол и хоккей — это особая история. Там решения принимаются не столько по спортивному принципу, сколько по политическому, а здесь западные функционеры пока настроены жестко. Даже нейтральный статус нашим сборным в этих дисциплинах не светит — стоит именно полный запрет.

Валуев не объясняет причин, но логика понятна: вернуть одиночников легче — они не несут на себе «образ врага» в том же масштабе, что целая команда. Футбольная или хоккейная сборная под своим флагом — это уже мощный политический сигнал, который на Западе пока не готовы пропустить. Поэтому россиянам остается только наблюдать, как гимнасты и борцы выходят на ковер под родной триколор, и ждать — неизвестно сколько.

