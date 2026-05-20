Две причины укрепления рубля: экономист рассказал, почему рубль укрепляется быстрее к доллару, чем к евро и юаню

Доллар продолжает дешеветь, и на первый взгляд это радует: официальный курс на 20 мая установлен на отметке 71,29 рубля — минус 1,57 за один день. Но экономист Денис Ракша в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет: за этим падением стоит сложный клубок сразу нескольких причин, и радоваться рано хотя бы потому, что механизмы тут совсем не те, что были раньше.

По его словам, долгое время рубль жил по бюджетному правилу — его курс был жестко привязан не столько к нефти, сколько к валютным операциям Минфина и ЦБ. А в конце февраля случились два события одновременно. Сначала Минфин России объявил о приостановке действия самого правила. А следом — конфликт на Ближнем Востоке, который дернул нефтяные цены вверх и создал реальный дефицит черного золота на рынке. И это надолго: даже если завтра война закончится, последствия будут влиять на цены еще очень долго, вернуться к прежним уровням в обозримом будущем они не смогут. Так на место отмененного бюджетного правила пришла старая добрая нефть — которая теперь постоянно дорожает. Но это лишь полдела. Ситуацию усугубляет политика Дональда Трампа и общая нестабильность на Ближнем Востоке: доллар слабеет не только к рублю, но и ко всем остальным валютам. А рубль при этом укрепляется самостоятельно из-за высоких экспортных доходов. В итоге возникает разнонаправленное движение: доллар падает, рубль растет, и их взаимное расхождение получается даже круче, чем у рубля с евро или юанем.

Эксперт добавил, что эта тенденция сохранится надолго. Даже если Минфин вернется к валютным операциям, высокие нефтяные цены продолжат толкать рубль вверх. Так что крепкий рубль — это теперь не временный всплеск, а обозримая перспектива на месяцы вперед. Со всеми вытекающими последствиями для бюджета, экспортеров и кошельков простых граждан.

Ранее экономист Беляев оценил текущее состояние российской валюты.