Медведев обрушился с бранью на президента Финляндии из-за слов о поражении России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети оскорбил президента Финляндии Александра Стубба, назвав его «реальным дебилом», «моральным уродом» и «дураком» за высказывания о возможности нанести поражение России ударами по маркетплейсам. Об этом сообщает Lenta.ru.

В своем сообщении в соцсети Медведев заявил, что Стубб демонстрирует полное отсутствие компетенции, когда связывает гипотетическое поражение России с атаками на интернет-платформу. По его мнению, подобные заявления не только безосновательны, но и выдают непонимание реальной ситуации. Политик также напомнил, что Стубб, по его наблюдениям, придерживался подобных взглядов еще во время работы главой МИД Финляндии.



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