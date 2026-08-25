От Каина до наших дней: протоиерей объяснил, почему Бог допускает войны

Протоиерей Василий Морозов в беседе с «ФедералПресс» объяснил, почему Бог попускает войны и как библейский сюжет об убийстве Каином Авеля объясняет современные военные конфликты. По словам священника, причина — в человеческой гордыне и свободе выбора, которой люди часто распоряжаются во вред себе и другим. При этом церковь благословляет защиту Отечества, но с важными оговорками.

Священник подчеркнул: Бог не насылает войны, а лишь попускает их. Создатель наделил людей свободой воли, и человечество использует ее по своему усмотрению — зачастую действуя по законам животного мира, где сильный подавляет слабого. Именно свобода выбора позволяет человеку либо приближаться к Богу, либо сопротивляться ему, и в этом противостоянии рождаются бедствия.

Первая война, по словам отца Василия, произошла еще на небесах, когда светлый ангел Денница возгордился и решил стать совершенным без Творца. За ним последовала часть небесных сил, но архангел Михаил одержал победу и низверг сатану. С тех пор земные войны, по внушению падшего ангела, стали неизбежным спутником истории. Первым их плодом стало убийство Каином Авеля — и это, подчеркивает священник, ключевой эпизод для понимания природы конфликтов.

Корень любой войны — гордыня и желание доминировать. Каин завидовал младшему брату, которому Бог оказал большую благосклонность, и убийством попытался исправить несправедливость, как ему казалось. Тот же сюжет веками повторялся в удельных княжеских распрях на Руси, в столкновениях империй и в XX веке. Вторая мировая война, по мнению священника, отрезвила людей своим масштабом и жестокостью. Осознание того, что следующая война с применением ядерного оружия станет последней, привело к длительному периоду мира. Однако военные конфликты никогда не прекращались полностью — просто люди стали воспринимать их как нечто сверхординарное.

Отец Василий напомнил: человечество живет в падшем мире, земля проклята за грехи, и люди вынуждены делить территорию, ресурсы и отстаивать идеи. При этом христиане должны защищать свои семьи, города и страну. Если личную обиду верующий обязан претерпеть, то угроза близким требует ответа — вплоть до взятия в руки оружия. Исключение составляют монахи и священники: они не берут в руки меч, но могут поддерживать воинов как фронтовые духовники. Церковь благословляет именно защиту Отечества, называя это сложным и жертвенным трудом.