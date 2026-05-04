Актер Валерий Филонов, сыгравший в «Бандитском Петербурге», умер во время операции

Ушел из жизни актер Валерий Филонов, пишет The Voice. Он скончался еще в начале февраля во время операции на 83-м году жизни. Печальную новость сообщил его коллега Леонид Максимов.

Филонов давно боролся с тяжелой болезнью, и его состояние, по словам близких, сильно ухудшилось после того, как он потерял жену и любимую кошку. Эти удары судьбы подкосили ветерана кино.

Филонов родился 27 февраля 1940 года в Ленинграде. В кино он дебютировал в 1973 году в фильме «Цемент». За свою долгую карьеру актер сыграл 63 роли. Он редко получал главные роли, но его лицо было известно миллионам зрителей по таким картинам, как «Мой друг Иван Лапшин», а также по знаменитым сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Он создавал яркие, запоминающиеся образы, которые делали картины живыми.

