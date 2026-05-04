500 руководителей управляющих организаций в Подмосковье подтвердили квалификацию на экзаменах

В Московской области завершился цикл квалификационных экзаменов для руководителей управляющих организаций. Всего было проведено 33 испытания, в которых приняли участие 722 специалиста. Из них 504 человека успешно справились с заданиями и получили аттестаты, подтверждающие их профессиональную компетентность. Оставшиеся 218 кандидатов не смогли набрать необходимое количество баллов с первого раза — им предстоит пересдача экзамена.