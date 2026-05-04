500 руководителей управляющих организаций в Подмосковье подтвердили квалификацию на экзаменах
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО]
В Московской области завершился цикл квалификационных экзаменов для руководителей управляющих организаций. Всего было проведено 33 испытания, в которых приняли участие 722 специалиста. Из них 504 человека успешно справились с заданиями и получили аттестаты, подтверждающие их профессиональную компетентность. Оставшиеся 218 кандидатов не смогли набрать необходимое количество баллов с первого раза — им предстоит пересдача экзамена.
Экзаменационные комиссии формировались при участии представителей Министерства жилищно‐коммунального хозяйства Московской области. Такой подход обеспечил высокий уровень объективности и строгое соответствие процедуры законодательным нормам.
Обязательность прохождения аттестации закреплена в законодательстве: согласно ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ, управлять многоквартирными домами могут только специалисты, имеющие соответствующий квалификационный аттестат. Эта норма призвана повысить качество жилищно‐коммунальных услуг и защитить права собственников жилья.
Программа экзамена охватывала ключевые аспекты профессиональной деятельности руководителей управляющих организаций. Кандидатам требовалось продемонстрировать глубокие знания в нескольких важных направлениях: финансовое управление многоквартирным домом, правовые основы взаимодействия с собственниками, содержание и эксплуатация общедомового имущества, нормы предоставления коммунальных услуг, регламенты проведения аварийно‐восстановительных работ.
