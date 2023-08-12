Спортивный блогер Андрей Басынин провел открытую тренировку по кикбоксингу в Мытищах
Фото: [Роман Яковлев]
Основатель спортивного клуба «Kletka» в Санкт-Петербурге и один из главных героев популярного Youtube-канала «Боевые ботаники» Андрей Басынин сегодня учил мытищинцев основам кикбоксинга. Отмечается, что тренировка состоялась в Центральном городском парке. Желающих потренироваться собралось достаточно.
«В Мытищи меня пригласил тренер по кикбоксингу Константин Давыдов. Я легко согласился. Приехал рано утром, чтобы оценить обстановку и осмотреть площадку. На моей открытой тренировке постараемся объединить работу рук и ног в кикбоксинге», — рассказал Андрей Басынин.
Андрей Басынин отметил, что контактными единоборствами можно заниматься и в качестве поддерживающего фитнеса.
«Всем знакомо выражение: «Физкультура лечит, а спорт — калечит». Если вы не профессиональный спортсмен — занимайтесь исходя из возможностей вашего организма. Физкультура позволяет почувствовать тонус мышц в теле, дает хорошее настроение и защищает наш организм», — отметил Басынин.
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