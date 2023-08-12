Спортивный блогер Андрей Басынин провел открытую тренировку по кикбоксингу в Мытищах

«В Мытищи меня пригласил тренер по кикбоксингу Константин Давыдов. Я легко согласился. Приехал рано утром, чтобы оценить обстановку и осмотреть площадку. На моей открытой тренировке постараемся объединить работу рук и ног в кикбоксинге», — рассказал Андрей Басынин.