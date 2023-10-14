Спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в Мытищах

«Этот фестиваль мы проводим ежегодно, при поддержке администрации и Управления по физкультуре и спорту городского округа Мытищи. Дети и родители приезжают, в первую очередь, для общения. Вместе всегда легче переносить трудности, с которыми сталкиваются семьи, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил директор мытищинского Фонда помощи детям-инвалидам «Надежда» Александр Савицкий.