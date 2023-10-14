Спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в Мытищах
Фото: [Роман Яковлев]
Ежегодный фестиваль «Шаг вперед» для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в подмосковных Мытищах. Пятьдесят участников спортивного фестиваля представили Мытищи, Королёв, Москву и другие города страны.
«Этот фестиваль мы проводим ежегодно, при поддержке администрации и Управления по физкультуре и спорту городского округа Мытищи. Дети и родители приезжают, в первую очередь, для общения. Вместе всегда легче переносить трудности, с которыми сталкиваются семьи, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил директор мытищинского Фонда помощи детям-инвалидам «Надежда» Александр Савицкий.
Начальник Управления физкультуры и спорта администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман отметил, что организация инклюзивных спортивных фестивалей является важным вектором в работе городского управления.
Организаторы подготовили медали и подарки для всех участников спортивного фестиваля. Созданию комфортных условии для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья команда губернатора Московской области Андрея Воробьева уделяет особое внимание.