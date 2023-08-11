Спортивный фестиваль «ФизкультПарк» пройдет в 55 парках Подмосковья

Спортивный фестиваль «ФизкультПарк» пройдет в пятидесяти пяти парках Подмосковья, сообщили в Минспорта и Минкультуры и туризма региона. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника.

Посетителей ждет множество мероприятий. К примеру, в парке «Ивановские пруды» в Красногорске пройдут занятия по дыхательной гимнастике, в парке имени Островского в Ступино – мастер-класс на баланс-бордах, в Кузьминском лесу в Котельниках – забег.

Для маленьких посетителей будут работать аниматоры, обустроят тематические фотозоны, проведут конкурсы рисунков.

Помимо этого, в программе – встречи с известными спортсменами. Так, Центральный парк Истры посетит знаменитый футболист Евгений Алдонин.

В рамках летнего сезона в области проведут более двух тысяч спортивных мероприятий. Ожидается, что их посетят около двух миллионов человек. Сезон завершится в конце сентября.