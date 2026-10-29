Карседо отметил положительные моменты в игре с «Рубином»

Тренер «Спартака» Карседо об игре с «Рубином»: Положительные моменты есть»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу красно-белых в матче Пути РПЛ Кубка России над казанским «Рубином» (1:0).

Единственный мяч в начале матча забил Игорь Дмитриев. Победа гарантировала «Спартаку» выход в плей-офф.

Испанский специалист признал, что «Спартак» допускал слишком много моментов у своих ворот, но все же сохранил их в неприкосновенности. Также команда смогла решить турнирную задачу, дав при этом возможность отдохнуть лидерам: в игре не принимали участия Эсекьель Барко, Пабло Солари, Жедсон Фернандеш, Роман Зобнин.

«Да, мы позволяли слишком много моментов у наших ворот, но надо продолжать работать. Положительные моменты есть», — сказал Карседо.

В следующем матче «Спартак» сыграет в 13-м туре РПЛ с «Локомотивом» 1 ноября. В чемпионате красно-белые занимают пятое место с 23 очками и отстают от лидирующего «Зенита» на четыре пункта.

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