Атака беспилотников ВСУ на регионы России 29 октября 2026: 121 дрон над Москвой, есть жертвы

В ночь на 29 октября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован на Московском направлении, где силы ПВО уничтожили 121 БПЛА. В Донецкой Народной Республике при ударе дрона по Куйбышевскому району Донецка погибла женщина, уничтожен частный дом. В Ростовской области число пострадавших при ночной атаке выросло до 11 человек, девять из них остаются в больницах.

Москва и Московская область: 121 сбитый БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера накануне до 3:14 утра силами ПВО Минобороны уничтожен 121 беспилотник, летевший на Москву. Атаки шли одна за другой, практически не прекращаясь: военные сбивали по 10, 24, 15 дронов. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Донецкая Народная Республика (Донецк): погибшая женщина, уничтожен дом

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе погибла женщина 1991 года рождения и уничтожено частное домостроение.

Ростовская область: 11 пострадавших, около 30 сбитых БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что по уточненным данным в результате ночной воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек, девять из них остаются в больницах, из них четверо — дети. Одна девочка находится в тяжелом состоянии, ей провели операцию. В Ростове введен режим ЧС в границах пострадавших домов. В Аксайском районе обломки БПЛА повредили частные дома. Всего минувшей ночью силами ПВО подавлено и уничтожено около 30 беспилотников.

Другие регионы: режим беспилотной и ракетной опасности

Режим беспилотной опасности объявляли в Пензенской и Вологодской областях, также он продолжал действовать в Тульской, Воронежской и Белгородской областях. Ракетная опасность и «красный уровень» по БПЛА объявлялись в Ульяновской, Ростовской, Белгородской областях и Татарстане. Тревога по БПЛА также объявлялась в Крыму, Калужской, Курской, Брянской, Московской, Самарской, Рязанской, Владимирской, Волгоградской, Ярославской, Нижегородской, Тверской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской областях, в ЛНР, ДНР и Чувашии.

Ограничения в аэропортах

Росавиация вводила временные ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, а также в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска. Два самолета, летевших из Турции в Москву, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета.